Calciomercato Lazio, le ultime su Casale e Chust. E sulla fascia sinistra...

Il calciomercato della Lazio ruoterà molto attorno alle scelte in difesa, il reparto che dovrebbe esser rinforzato maggiormente. Il nome caldo è sempre quello di Romagnoli,, ma i biancocelesti valutano anche altri profili.

Resterebbero in corsa Casale e Chust, con le trattative che però al momento sarebbero in stallo. Occhio anche al terzino sinistro, che, come evidenzia il Corriere dello Sport, potrebbe arrivare in caso di partenza di Hysaj. Sarri vorrebbe uno tra Emerson Palmieri e Parisi, ma negli ultimi giorni è rimbalzato il nome di Schulz, 29enne del Borussia Dortmund di origini italiane. La scadenza nel 2024 potrebbe favorire la trattativa.