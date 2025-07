Calciomercato Lazio, offerta rifiutata per Cancellieri. Quel grande club si è fatto da parte - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: sfuma la pista Cancellieri, l’Olympiakos punta su Strefezza

La Lazio dovrà rivedere le proprie strategie in uscita. Uno dei nomi più chiacchierati nelle ultime settimane, Matteo Cancellieri, sembrava destinato a lasciare la Capitale in direzione Grecia, ma l’interesse concreto dell’Olympiakos si è definitivamente raffreddato. Il club greco ha infatti virato con decisione su un altro profilo, chiudendo l’operazione per Gabriel Strefezza, esterno offensivo proveniente dal Como.

La trattativa è stata ufficializzata oggi, con un comunicato congiunto che conferma il passaggio dell’ex Lecce e SPAL all’Olympiakos a titolo definitivo. Il Como ha voluto salutare con affetto il giocatore, sottolineando l’importanza del suo contributo nella stagione della storica promozione in Serie A. “Strefezza è entrato a far parte del club nel gennaio 2023 – si legge nella nota – e si è rapidamente affermato come una presenza determinante, sia nello spogliatoio che in campo. Con 37 presenze, sei gol e quattro assist, ha avuto un impatto centrale”.

Per la Lazio, questa mossa rappresenta una svolta sul fronte delle uscite. Il club biancoceleste contava sulla cessione di Cancellieri per fare spazio ad altri innesti nel reparto offensivo, ma ora dovrà valutare nuove opzioni. Il giovane attaccante, reduce da una stagione altalenante tra Empoli e Lazio, resta dunque in attesa di una nuova destinazione.

Nel frattempo, il club capitolino continua a muoversi anche in entrata. Il nuovo tecnico Marco Baroni ha chiesto rinforzi sugli esterni d’attacco e il direttore sportivo Fabiani sta lavorando su più tavoli per trovare il giusto profilo. Tuttavia, senza sbloccare alcune uscite – come appunto quella di Cancellieri – diventa difficile agire concretamente sul mercato.

Il mancato approdo di Cancellieri all’Olympiakos complica anche i piani di autofinanziamento del club. La Lazio contava su un incasso dalla sua cessione, anche in prestito con obbligo di riscatto, per dare linfa al budget destinato agli acquisti. Ora bisognerà trovare un’altra soluzione, magari in Serie A o all’estero, per piazzare il classe 2002.

Il mercato è ancora lungo, ma l’intreccio con Strefezza testimonia quanto le dinamiche siano rapide e imprevedibili. La Lazio osserva, riflette e prepara le prossime mosse.