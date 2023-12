Calciomercato Lazio, cambiano le strategie per gennaio: c’è un nuovo identikit. Ecco cosa hanno in mente Fabiani e Lotito

Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio sta valutando anche l’ipotesi di prendere un centrocampista strutturato, di piede e fisicità spiccata, davanti alla difesa. Sarri spesso ha impiegato Vecino in quella posizione e non è casuale che a Formello comincino a immaginare l’impiego di Rovella da interno, con Luis Alberto fermo per infortunio, nel caso in cui Kamada partisse per la Coppa d’Asia. Cataldi e l’uruguaiano, destinato a restare sino alla fine della stagione, si alternerebbero in cabina di regia.