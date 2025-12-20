Calciomercato Lazio, nuova idea per la fascia destra: Fabiani ha messo nel mirino l’ex Milan. Possibile colpo a gennaio?

Calciomercato Lazio, Calabria è il nuovo nome per la fascia destra dei biancocelesti. Il difensore spinge per ritornare in Italia. Le ultime

Il calciomercato della Lazio potrebbe accendersi nelle prossime settimane con un nome a sorpresa per la fascia destra: Davide Calabria. L’ex capitano del Milan, attualmente in forza al Panathinaikos, è tornato al centro delle voci di mercato e non è escluso un suo rientro in Serie A già nella finestra di gennaio. Dopo pochi mesi in Grecia, l’avventura ellenica del terzino azzurro potrebbe infatti interrompersi anticipatamente, aprendo scenari interessanti anche per il club biancoceleste.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero già stati avviati i primi contatti esplorativi con due società italiane: Fiorentina e Lazio. Entrambe sono alla ricerca di rinforzi sulle corsie difensive, ma è soprattutto il calciomercato della Lazio a rendere Calabria un profilo particolarmente intrigante. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, necessita di maggiore esperienza e affidabilità sulla fascia destra, soprattutto in vista della seconda parte di stagione, che si preannuncia intensa tra campionato e impegni europei.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Calabria porta con sé un bagaglio importante: anni da protagonista al Milan, uno Scudetto conquistato da titolare e diverse presenze in Champions League. Qualità che potrebbero tornare utili alla Lazio, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Il difensore classe 1996 è noto per la sua duttilità tattica, la capacità di spingere in fase offensiva e una buona disciplina difensiva, caratteristiche molto apprezzate nel sistema di gioco di Sarri.

Dal punto di vista economico, l’operazione potrebbe risultare sostenibile. Il Panathinaikos non sembra intenzionato a fare muro davanti a una possibile cessione, soprattutto se il giocatore manifestasse la volontà di tornare in Italia. Nel calciomercato della Lazio, l’ipotesi più concreta potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe al club di valutare Calabria senza un investimento immediato troppo oneroso.

Resta da capire se dai contatti preliminari si passerà a una trattativa vera e propria. Molto dipenderà dalle priorità della dirigenza biancoceleste e dalle eventuali uscite nel reparto difensivo. La concorrenza della Fiorentina, inoltre, potrebbe complicare i piani, ma la prospettiva di giocare un ruolo centrale nella Lazio potrebbe rappresentare un fattore decisivo per il giocatore.

In attesa di sviluppi concreti, il nome di Davide Calabria inizia a circolare con insistenza negli ambienti del calciomercato della Lazio. Gennaio si avvicina e il possibile ritorno in Serie A dell’ex rossonero resta un’opzione da seguire con attenzione.