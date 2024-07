Calciomercato Lazio, per Cabal serve prima una CESSIONE. LUI è l’indiziato a fargli spazio

Calciomercato Lazio, prima di puntare a Cabal serve una cessione sugli esterni: lui l’indiziato numero uno a partire

Come spiega Il Messaggero, quello di Cabal rimane un profilo monitorato dal calciomercato Lazio in entrata, ma prima servirà fargli spazio in rosa con qualche cessione.

Indiziato numero uno a partire sarebbe Elseid Hysaj, fuori dai piani tecnici per la nuova stagione. Per l’albanese ex Napoli, però, nessuna offerta è fin qui giunta dalle parti di Formello e questo al momento frena anche la chiusura dell’affare con il Verona per il colombiano.