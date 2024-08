Calciomercato Lazio, Buscaglia CONSIGLIA Fabiani: «Fossi in lui prenderei QUESTO giocatore»

Calciomercato Lazio, Ricky Buscaglia, noto commentatore, ha consigliato Fabiani sulle ultime mosse in entrata: le dichiarazioni

Intervenuto a Radio Laziale, Ricky Buscaglia ha parlato così del momento della Lazio sul mercato:

MERCATO – «Che elemento manca alla rosa? Folorunsho con Baroni è diventato da Nazionale. La società deve scegliere: situazione regista tutto a posto? Si investe su Rovella? Perché Rovella è un regista da palleggio e ora deve giocare con due tocchi e andare in verticale. Se si crede nel lavoro allora va bene così. Per me alla Lazio serve un terzino da urlo a sinistra. Quello secondo me è l’elemento che manca. Sono curioso di capire come si arriva a Lazio-Milan, una partita molto più delicata per il Milan».

