Calciomercato Lazio, Brozovic avvicina Milinkovic all’Inter? Cosa succede. Il Sergente è il pupillo del tecnico piacentino

Sui social Brozovic preoccupa i tifosi nerazzurri. Il centrocampista ha pubblicato un’immagine che richiama il caricamento di una batteria e, sotto, la scritta “loading” come a voler annunciare a breve importanti novità.

Visto il contesto, che il pensiero vada subito al calciomercato e in particolar modo all’interessamento di club come Barcellona e Al Nassr. Un suo addio rivoluzionerebbe i piani dell’Inter che potrebbe accelerare per acquistare un suo sostituto. Tra i profili selezionati da Inzaghi ci sono Frattesi, e il Sergente della Lazio Milinkovic.