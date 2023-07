Calciomercato Lazio, Bonucci in biancoceleste? Ecco cosa dicono i bookies. È probabilmente il giocatore più chiacchierato di questo mercato

Secondo quanto riportato da TMW, chiusa la porta all’Arabia Saudita, onde evitare di perdere la maglia azzurra, le principali pretendenti di Leonardo Bonucci resterebbero dunque in Serie A.

Secondo le quote dei maggiori allibratori del Paese, a contendersi il futuro di Bonucci sarebbero l’Inter, a quota 5, e la Lazio, data in vantaggio e per questo motivo giocata a solo 1.85.