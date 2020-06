Calciomercato Lazio, Bonaventura ad un passo dal Torino

Il centrocampista Bonaventura, corteggiato anche dalla Lazio, sembra essere vicino ad un trasferimento al Torino

Il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura, in scadenza con i rossoneri al 30 giugno, ma con un rinnovo che lo aspetta per i prossimi 2 mesi per poter così terminare la stagione a Milano, sembra essere vicino ad un trasferimento al Torino per la prossima stagione.

Sondato anche dalla Lazio, il centrocampista è sui taccuini di Hellas Verona e Fiorentina tra le altre, ma ad affondare il colpo è stato il club di Cairo, che lo ha voluto fortemente. Le prossime settimane ci diranno di più su un colpo che, ad oggi, sembra essere sfumato per la Lazio.