Calciomercato Lazio, Bertini in uscita: due club sul centrocampista biancoceleste, vicino al trasferimento

Non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri per l’immediato, Marco Bertini, centrocampista classe 2002 della Lazio, in cerca di una nuova esperienza che possa permettere al ragazzo di farsi le ossa, ovviamente in prestito.

Come riportato da il Corriere dello Sport, ci sarebbero due club di Serie C sul ragazzo: si parla di un interessamento di SPAL e Perugia.