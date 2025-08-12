Calciomercato Lazio, retroscena su un big di Sarri: ecco l’indiscrezione!

Attenzione al futuro del calciomercato Lazio, spunta il retroscena su un big di Maurizio Sarri, ecco arrivare l’indiscrezione sul giocatore

Nel pieno del calciomercato Lazio, un nome che sta tornando alla ribalta è quello di Toma Basic. Il centrocampista croato, che negli ultimi anni ha alternato prestazioni positive a momenti di difficoltà, sta vivendo un’estate da protagonista inaspettato nel ritiro di Formello. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Basic sta cercando con determinazione di ribaltare le gerarchie interne e guadagnarsi la fiducia di Maurizio Sarri e del suo staff. L’approccio del numero 88 è stato descritto come impeccabile, con un atteggiamento positivo e una concentrazione totale in ogni sessione di allenamento.

A sorprendere è anche la sua disponibilità tattica, che ha impressionato lo stesso Sarri. Basic è stato utilizzato non solo nel suo ruolo naturale di mezzala, ma anche come esterno sinistro di centrocampo, una posizione inedita per lui, ma che potrebbe rivelarsi un jolly utile per la stagione che verrà. In un calciomercato Lazio complesso, condizionato da un blocco temporaneo dei tesseramenti e da diverse situazioni ancora aperte in uscita, la figura di Basic potrebbe diventare centrale. Se inizialmente sembrava tra i partenti, oggi il suo nome è inserito tra quelli che potrebbero sorprendentemente rimanere nella rosa biancoceleste.

La sua permanenza potrebbe essere favorita da due fattori principali. Il primo è il blocco del mercato, che ha rallentato la gestione delle uscite. Il secondo è legato alla Coppa d’Africa, che priverà Sarri di alcuni titolari durante la parte centrale della stagione. In questo contesto, un giocatore come Basic – esperto, fisicamente pronto e ora anche più tatticamente duttile – potrebbe essere una risorsa fondamentale. Il calciomercato Lazio, finora più riflessivo che scoppiettante, potrebbe quindi registrare una conferma inaspettata con Toma Basic. Se il centrocampista dovesse mantenere questo slancio, non è escluso che Sarri decida di puntarci in vista dell’inizio del campionato. La dirigenza monitora con attenzione la situazione: se dovessero arrivare offerte interessanti, si prenderà in considerazione, ma al momento sembra che la priorità sia capire se Basic possa davvero diventare un elemento chiave per la causa biancoceleste.