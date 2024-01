Calciomercato Lazio, Basic arrivato a Salerno: ora le visite mediche

Calciomercato Lazio, Toma Basic è arrivato a Salerno ed è pronto a sostenere le visite mediche con la Salernitana: attesa per l’ufficialità

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Toma Basic è appena sbarcato a Salerno dove in giornata svolgerà le visite mediche con la Salernitana.

L’ormai ex centrocampista della Lazio si trasferisce in Campania con la formula del prestito secco fino a giugno. In caso di salvezza però il ragazzo potrebbe anche rimanere a Salerno.