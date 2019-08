Primavera Lazio, anche Etienne Tare al ritiro di Pietralunga

Anche Etienne Tare al ritiro di Pietralunga. Il giovane – figlio del ds Igli – si è aggregato con la Primavera di Menichini

La baby Lazio si allena a Pietralunga. La Primavera biancoceleste è arrivata ieri nella cittadina umbra, per mettere in cantiere la prossima stagione sotto gli ordini di mister Menichini. Tra gli aggregati in ritiro c’è anche un volto familiare: è quello di Etienne Tare, figlio del direttore sportivo biancoceleste Igli. Il ragazzo è un classe 2003, centravanti e – come sottolinea il Corriere della Sera – per caratteristiche molto simili al papà. È in gruppo per essere valutato e ritagliarsi uno spazio importante in squadra, dove giocherà come sotto età.