Calciomercato Lazio, Barak, il jolly per Tudor: si può trattare con la Fiorentina per il giocatore ceco, che piace tanto al tecnico

Si iniziano a fare vari nomi per quanto riguarda il mercato futuro della Lazio, che sulla lista dei desideri ha inserito anche Antonin Barak, giocatore della Fiorentina, con un passato al Verona, allenato dal tecnico croato.

Come riportato sul Corriere dello Sport, il centrocampista ceco è in scadenza nel 2026 e

il richiamo dell’allenatore croato Le soluzioni più adatte per il mercato della Lazio potrebbe spingerlo a lasciare Firenze. Tudor lo utilizzava nel 3-4-2-1 nei due trequartisti,

per caratteristiche fisiche e tecniche