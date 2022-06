Calciomercato Lazio, Auriemma: «Grande interessamento per Zielinski»

Il giornalista Auriemma ha rivelato che la Lazio avrebbe messo gli occhi su Zielinski del Napoli

Il giornalista Raffaele Auriemma, vicino alle vicende del Napoli, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete su Radio Marte ha svelato che la Lazio sarebbe molto interessata a Piotr Zielinski per rinforzare il centrocampo.

LE PAROLE – «Si registra un grande interessamento della Lazio per Zielinski, poiché Milinkovic è in uscita. Sembra che il Napoli abbia chiesto 30 milioni per il polacco. A Sarri, che già ha allenato Piotr in azzurro, piace molto».