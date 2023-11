Calciomercato, Lazio attenta: un club di Premier ha messo gli occhi su un biancoceleste: i dettagli

Calciomercato, un club inglese avrebbe messo gli occhi su un big di Sarri per rinforzare il proprio reparto offensivo: i dettagli

Manca ancora un mese alla sessione invernale di calciomercato, ma i club si stanno già muovendo affinchè non si facciano cogliere impreparati. Secondo quanto riporta Nottinghamshirelive, il club inglese avrebbe messo gli occhi su Felipe Anderson per il proprio reparto offensivo e lo spiega con queste parole

PAROLE – L’ex ala del West Ham ha segnato 54 gol in quasi 300 presenze in due periodi alla Lazio. Ma con il suo contratto in scadenza la prossima estate, c’è una potenziale opportunità per riportarlo in Premier League. Anderson ha segnato 12 gol in 73 presenze durante il suo trascorso negli Hammers

Oltre il brasiliano il club osserverebbe anche Di Maria, Ben Yedder e Taremi del Porto.