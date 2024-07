Calciomercato Lazio, NUOVA IDEA per l’attacco: spunta Bruera. Ecco CHI E’

Calciomercato Lazio, nuova idea per l’attacco biancoceleste: nel mirino c’è anche Bruera. Ecco di chi si tratta

Come spiegato da calciomercato.it, il calciomercato Lazio resta in cerca di un attaccante dopo l’addio di Immobile. Occhi sull’argentino Facundo Bruera, attaccante in forza al Club Olimpia e proposto a ben sei club di Serie A, biancocelesti compresi.

Il giocatore ha passaporto italiano e non occuperebbe quindi lo slot da extracomunitario. I costi dell’operazione si aggirerebbero sui 2,3 milioni di euro, commissioni incluse.