Calciomercato Lazio, NUOVO ASSALTO a Folorunsho: tre CESSIONI e poi l’acquisto. Il PIANO di Fabiani e Lotito

Calciomercato Lazio, in programma un nuovo assalto a Folorunsho. Tre cessioni e poi l’acquisto del giocatore: svelato il piano

Il calciomercato Lazio prova a stringere i tempi per Michael Folorunsho, per il quale sarebbe prevista una nuova offerta tra lunedì e martedì, ultimi giorni prima del gong finale previsto per il prossimo 30 agosto.

Prima di ripresentarsi dal Napoli con una nuova proposta, però, secondo Alfredo Pedullà l’intenzione dei dirigenti biancocelesti sarebbe quella di liberare spazio in rosa con le cessioni degli esuberi Basic, Akpa-Akpro e magari Cataldi, che ad oggi non rientra nei piani.