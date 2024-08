Calciomercato Lazio, Arthur IN CHIUSURA con un altro club di Serie A: c’è l’ACCORDO con la Juve

Calciomercato Lazio, affare in chiusura tra un club di serie A e la Juve per il giocatore brasiliano accostato anche ai biancocelesti

Arthur proseguirà la sua avventura in serie A, e non lo farà alla Juventus ma neanche alla Lazio alla quale è stato accostato per questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta Pedullà, il brasiliano vestirà la maglia del Napoli in prestito secco consentendo a Conte di avere un alternativa a Lobotka. L’affare è in via di definizione