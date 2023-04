Calciomercato Lazio, Arsenal nuovo assalto ad un ex biancoceleste. I dettagli. Pedro Neto è oggetto del desiderio del club inglese dalla scorsa estate

Secondo quanto riporta Football Transfer l’ex giocatore della Lazio, Pedro Neto, ora giocatore del Wolverhampton e della nazionale U-21 portoghese, è nel mirino dell’Arsenal che lo desidera dall’estate scorsa.

Il Wolverhampton, però, aveva chiesto un prezzo troppo elevato per l’attaccante e i Gunners avevano ritirato l’offerta, quest’estate si rinnoverà nuovamente la trattativa. Quest’anno, il portoghese ha disputato solamente quindici partite per via di un infortunio alla caviglia. Il club londinese può andare a ribasso per il prezzo del suo cartellino. Il giocatore è legato agli Wolves fino al 2027 e il suo valore si aggira attorno ai 30 milioni di euro.