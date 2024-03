Calciomercato Lazio, arriva l’annuncio dell’Ag. di Ferguson: «Giocherà ancora in Serie A». Le sue parole sul futuro del giocatore

Lewis Ferguson è nel mirino di diverse big italiane tra cui: Juventus, Napoli, Inter e Milan e ci sarebbe anche la Lazio interessata al centrocampista. Ai microfoni di TvPlay, il suo agente Bill McMurdo ha parlato del suo futuro e di dove potrebbe andare nel caso in cui lasciasse il Bologna. Queste le sue parole.

PAROLE– «Ci sono rumors su Napoli, Inter, Milan e Juventus, ma lui è sempre stato molto chiaro col Bologna: quando una squadra lo contatterà sarà la dirigenza rossoblu che dovrà discutere del futuro del ragazzo, e in ogni caso se ne parlerà al termine della stagione. Quando Ferguson aveva 17 anni lui mi diceva che avrebbe voluto giocare a calcio in Italia. Ama la cultura italiana e si sta trovando benissimo. Giocherà ancora in Serie A nei prossimi 5 anni ».