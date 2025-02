Calciomercato Lazio, dall’Argentina non hanno dubbi: il club biancoceleste è forte su un calciatore del River Plate

Calciomercato Lazio, i media sudamericani si sbilanciano in modo netto e lanciano un indiscrezione di mercato sui biancocelesti

Nonostante siano passati dieci giorni dalla fine della sessione invernale, la Lazio si sta comunque muovendo per il calciomercato in ottica estiva. Secondo quanto viene riportato da El Crack Deportivo il club biancoceleste ha messo gli occhi su un calciatore interessante del River Plate, si chiama Santiago Simon e al momento si tratterebbe solo di un interessamento. Il giornale sudamericano spiega che non c’è stata alcuna offerta da parte del club romano, con i sudamericani che vogliono capire comunque chi veramente sia interessato sul ragazzo, che si tratta di un classe 2002