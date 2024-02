Calciomercato Lazio, annuncio su Ferguson! L’agente svela come stanno le cose

Calciomercato Lazio, arriva l’annuncio sul futuro di Lewis Ferguson: il procuratore svela qual è la sua situazione

Bill McMurdo, agente di Lewis Ferguson, ha così parlato dell’obiettivo del calciomercato Lazio al Daily Mail.

LE PAROLE – «Abbiamo in agenda un appuntamento con Bologna in estate per discutere del futuro di Ferguson. Sappiamo dell’interesse di altri club, ma si muoverà quando sarà il momento giusto per lui e per il Bologna. Adesso vuole restare concentrato sulla possibilità di qualificazione alle coppe europee».