Calciomercato Lazio, Angelozzi su Valeri: «Ha rifiutato quella squadra per venire al Frosinone» Le parole del direttore sportivo

Pronto, probabilmente a vestire la maglia della Lazio in futuro, Emanuele Valeri, si è unito al Frosinone dopo la sua esperienza alla Cremonese.

Il ds del club ciociaro, Angelozzi, ha parlato di alcuni retroscena legati al trasferimento del giocatore:

«Ha avuto l’opportunità di andare in Arabia ma ha rifiutato per restare in Italia. Lui ci darà tutto quello che può, ci metto la mano sul fuoco»