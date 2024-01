Calciomercato Lazio, altro colpo per la Primavera: in arrivo un terzino destro. Le ultime sulla squadra di Sanderra

La Lazio in queste ultime ore di calciomercato non guarderà solo alla Prima Squadra, ma proverà a piazzare dei colpi anche per rinforzare la rosa a disposizione di Sanderra. dopo l’arrivo di Kone dal Sorrento.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, la dirigenza biancoceleste si sarebbe già accordata con il Locri, club di Serie D, per il terzino destro classe 2007 Rocco Di Venosa. Il giovane laterale fino a oggi ha totalizzato 16 presenze distribuite in 1.316 minuti.