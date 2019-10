Calciomercato Lazio, dalla Turchia: Akung ad un passo

Calciomercato Lazio, dalla Turchia sono sicuri dell’accordo tra i biancocelesti e Akgun

Se ne è parlato molto nella passata sessione di calciomercato di Yunus Akgun. Alla fine il turco non è arrivato ma la trattativa sembra essere tutt’altro che chiusa. Come riporta il sito turco Fotospor il giocatore avrebbe già un accordo con la Lazio.

Il contratto con il Galatasaray è in scadenza nel 2020 ma il centrocampista potrà accordarsi con un un altro club già a febbraio. Il mister dei giallorossi lo ha rispedito nella formazione Under 19 del club, forse come punizione. Il tempo darà tutte le risposte.