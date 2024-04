Calciomercato Lazio, l’agente di Jorginho: «Gli piacerebbe tornare in Italia» Le parole di Joao Santos, procuratore del centrocampista

Accostato spesso alla Lazio, soprattutto nell’era Sarri, Jorginho rimane comunque un nome da tenere in considerazione per il futuro mercato.

Ai microfoni di Tv Play, l’agente del giocatore, Joao Santos, ha parlato cosi del futuro del centrocampista:

«Se a Jorginho piacerebbe tornare in Italia? Sì, certo perché è cresciuto in Italia e gli piace tutto del vostro Paese. Se l’Arsenal ci ha chiamato per il rinnovo? Adesso siamo concentrati sul ritorno di Champions contro il Bayern Monaco, non abbiamo fretta. Se dovessero chiamarci tra un mese o due per discutere per il rinnovo per noi va bene»