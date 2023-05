Calciomercato Lazio: Pedro via? Ecco chi arriverebbe al suo posto

Calciomercato Lazio, ancora da decifrare il futuro di Pedro, in scadenza a fine stagione: già individuato l’eventuale sostituto

In casa Lazio va ancora sciolto il rebus legato al futuro di Pedro, con lo spagnolo che potrebbe essere una delle partenze del prossimo calciomercato biancoceleste.

Come riferisce Il Messaggero, se l’ex Barcellona non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno il sostituto individuato da Sarri sarebbe Berardi del Sassuolo.