Calciomercato Lazio, addio Milinkovic: c’è la comunicazione privata di Kezman

Calciomercato Lazio, Kezman, procuratore di Milinkovic, ha informato Lotito della decisione definitiva del serbo di non rinnovare

Come riferito da Il Messaggero, Milinkovic-Savic ha deciso in maniera definitiva di non rinnovare il contratto con la Lazio attualmente in scadenza nel 2024.

Nessuno sbilanciamento, diktat chiaro dato da Kezman, alla ricerca di offerte importanti per il proprio assistito, che intanto, anticipando eventuali tentativi di Lotito, in privato al club ha reso noto di non aver intenzione di rinnovare. Ecco perché i prossimi mesi estivi saranno ancora più bollenti di quelli degli anni precedenti, già molto caldi di per sé. La Juventus è la squadra italiana che più si è avvicinata a Sergej, ma considerate le problematiche extra campo è la Premier League ad attirare sul serio il centrocampista, con Arsenal e Newcastle che hanno già sondato il terreno e il West Ham che potrebbe entrare in corsa cedendo Rice.