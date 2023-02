Calciomercato Lazio, Acerbi: «Se resto all’Inter? La mia volontà conta relativamente»

Calciomercato Lazio, Francesco Acerbi è tornato a parlare del suo futuro: il difensore è all’Inter in prestito dai biancocelesti

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Porto, Francesco Acerbi è tornato a parlare del suo futuro. Il difensore si è trasferito in prestito dalla Lazio all’Inter nell’ultima sessione di calciomercato:

«Il mio futuro? La mia volontà conta relativamente: sanno che sto bene ma io non decido e non faccio né il direttore, né il presidente né l’allenatore. So com’è la situazione, mi piace pensare al campo: poi quando ci sarà da parlare mi diranno loro. Io so solo che sto bene qua».