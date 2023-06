Lazio-Milinkovic, spunta l’accordo con la Juve: cifre e dettagli

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic avrebbe già un accordo con la Juve sulla base di un quadriennale da 6 milioni a stagione

Come riferisce Il Messaggero, con il rinnovo di Rabiot la Juve al momento non busserà alle porte del calciomercato Lazio per Milinkovic: prima serviranno delle uscite.

In ogni caso, il club bianconero ha già un accordo di massima col serbo sulla base di un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione.