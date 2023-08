Calciomercato Lazio, Abbate: «Guendouzi? Può arrivare, ma solo se…» Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Alberto Abbate, ha fatto il punto sulla questione legata a Mateo Guendouzi, obiettivo della Lazio per il centrocampo.

LE PAROLE- Guendouzi? Non ci sono aggiornamenti. L’accordo con il giocatore è stato trovato (oltre 2 milioni, con bonus facili) e quello che ha detto Fabiani ieri è funzionale alla strategia della Lazio. Il club vuole fare leva sull’accordo con il giocatore per raggiungere un accordo con l’OM sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni. La richiesta dei francesi è più vicina ai 18-20. Marcos Antonio, Lotito vuole l’obbligo di riscatto (almeno 8 milioni) mentre Akpa farà a breve le visite mediche con il Monza. Per il brasiliano si sta trattando anche in Turchia e in Arabia Saudita, dove ha estimatori. Non c’è niente di scontato, se non esce Marcos non entra Guendouzi. Sarri pressa per avere il francese, io non escludo che alla fine possa rimanere fuori lista Marcos Antonio, Lotito è tipo da cambiare idea in 24 ore. La volontà della Lazio è prendere Guendouzi, vuole cercare di spuntare il prezzo migliore sfruttando il ‘sì’ del giocatore. Ovviamente il rischio e tirare troppo la corda e lasciare spazio ad altre pretendenti, ma questa – ad oggi – è la strategia della Lazio