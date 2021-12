Calciomercato Lazio: a gennaio previsti due colpi in entrata

L’apertura del mercato invernale è alle porte. La Lazio oltre a possibili cessioni pensa ai possibili acquisti: due nomi sulla lista

La sessione invernale di calciomercato, che inizierà a breve, servirà alla Lazio per puntellare e modellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri non solo in uscita ma anche in entrata.

Su tutti ci sarebbero due nomi in particolare. Secondo il Corriere dello Sport restano in corsa i nomi di Botheim del Bodo Glimt, bomber norvegese di 21 anni e del difensore Casale del Verona, anni 23. Botheim è in scadenza nel dicembre 2022, può esser strappato ad un prezzo sopra i 5 milioni.