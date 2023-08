Calciomercato Lazio: 9 milioni sul piatto per Maximiano. Sarri lo lascia andare solo a una condizione, Mau non vuole Falcone

Come riportato da Il Messaggero a differenza di Villarreal e Rayo Vallecano, l’Almeria fa sul serio per Maximiano: nessun diritto di riscatto, 9 milioni sul piatto per il calciomercato Lazio.

L’offerta è arrivata, altro bivio come a gennaio. Sarri e il suo staff però daranno l’ok alla cessione del portoghese solo se arriverà Audero al suo posto. Non è facile tuttavia adesso prendere il portiere della Samp, corteggiato anche a Milano. Lotito ha proposto Falcone e altri profili, ma sono già arrivati secchi no. O si fa il salto in meglio oppure avanti con Maximiano in rampa di rilancio.