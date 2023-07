Calciomercato, Kerkez: il Benfica molla il calciatore, strada spianata per la Lazio?

Calciomercato, il club portoghese avrebbe mollato il calciatore seguito anche dalla Lazio la quale potrebbe avere la strada spianata

Uno dei calciatori che piace alla Lazio, e che segue in questi primi giorni di calciomercato è Kerkez sul quale sta lavorando per rinforzare la squadra. Secondo quanto riporta TMW il Benfica avrebbe mollato il calciatore, e si è assicurata Jurasek dello Slavia Praga. DiMarzio invece aggiunge che il club biancoceleste ha avanzato un offerta all’Az Alkmaar di 12 milioni, per assicurarsi il calciatore affrontato durante il match di Conference League di quest’anno