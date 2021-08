Calciomercato Inter, fatta per Dzeko: fissate le visite mediche

Dzeko e l’Inter sono sempre più vicini: previste per domani le visite mediche dell’attaccante bosniaco con i nerazzurri

Edin Dzeko all’Inter: oggi il giorno del dentro o fuori. La Roma non si allena, a Trigoria c’è Tiago Pinto a chiudere l’operazione, l’attaccante bosniaco è invece segnalato a casa sua in Croazia. O meglio: ieri c’era sicuramente, rientrato da Siviglia e subito ripartito, anche per seguire i lavori del suo nuovo locale, oggi ancora non si sa.

Di certo, invece, si sa che il suo agente Alessandro Lucci sta facendo di tutto per chiudere quanto prima l’accordo con la società nerazzurra. Biennale al giocatore, probabile conguaglio economico alla Roma e poi, domani, visite e firma sui contratti, come riporta Gazzetta.it.