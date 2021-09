Calciomercato, il day after cambia le gerarchie della Serie A

Si è chiusa la sessione estiva del calciomercato che negli ultimi giorni ha destabilizzato e rivoluzionato le gerarchie della Serie A

Bye bye calciomercato, non ci mancherai. Il day after è il momento dei bilanci e delle riflessioni, di ciò che è stato e di ciò che sarebbe potuto essere negli ultimi tre mesi. Dopo settimane stucchevoli e senza troppi squilli, i giorni di fine agosto hanno fibrillato di notizie e trattative, modificando forse anche le gerarchie che credevamo cristallizzate in Serie A.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24