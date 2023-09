Calciomercato, il Brentford imita la Lazio: due ex obiettivi per l’attacco nel mirino

Calciomercato, il club inglese si sta muovendo già sul mercato e avrebbe messo nel mirino ben due ex obiettivi della Lazio

Nonostante il calciomercato estivo sia appena terminato, il Brentford si sta muovendo per non farsi cogliere impreparato per la sessione invernale. Secondo quanto riporta TMW la società inglese avrebbe messo gli occhi su due ex obiettivi della Lazio per l’attacco, ovvero Marcos Leonardo e Vangelis Pavlidis dell’Az Alkmaar.