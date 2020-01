Calciomercato, Angelo Gregucci è il nuovo allenatore dell’Alessandria

Cambio della guardia sulla panchina dei piemontesi che militano in Serie C: salta Scazzola e ritorna Gregucci

Dopo quasi quattro stagioni, Gregucci torna sulla panchina dell’Alessandria. Un ritorno meritato, quello dell’ex difensore della Lazio che aveva portato i Grigi fino alle semifinali di Coppa Italia nella stagione 2015/16.

La squadra piemontese non se la sta passando benissimo in campionato ma, dopo una serie di risultati altalenanti, sembrava che la vittoria di mercoledì contro il Gozzano bastasse per salvare la pelle di Scazzola, invece no: cambio della guardia per dare una scossa alla stagione. La notizia è stata prontamente riportata da GianlucaDiMarzio.com e poi ufficializzata sul sito ufficiale dell’Alessandria.