Calciomercato, la Fiorentina LAVORA sull’ex obiettivo Lazio: manca l’accordo per prenderlo SUBITO

Calciomercato, Fiorentina al lavoro: i viola vogliono prendere subito l’ex obiettivo della Lazio ma manca ancora l’accordo. Ultime

Come spiegato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina è ancora al lavoro per rinforzare la rosa. I viola hanno in mano Nicolas Valentini, difensore argentino proveniente dal Boca Juniors e in passato accostato anche al calciomercato Lazio.

Il calciatore è stato già messo sotto contratto, ma i viola vogliono anticiparne l’arrivo già in questa estate. Manca però l’accordo tra società che porti al via libera.