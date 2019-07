Calciomercato, dall’Inghilterra: «Anche la Lazio su Welbeck»

Calciomercato, secondo la stampa inglese anche la Lazio avrebbe puntato Danny Welbeck

Calciomercato – In questo momento in casa Lazio si pensa soprattutto alle cessioni, ma sicuramente prima del gong finale ci saranno anche altri colpi in entrata. Secondo quanto riporta il The Sun, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Danny Welbeck. L’attaccante inglese si è svincolato dall’Arsenal ed è in cerca di una nuova avventura. Però ci sono da superare due ostacoli che potrebbero frenare sul nascere la trattativa: le condizioni di salute di Welbeck, visto che nello scorso campionato ha collezionato appena 8 presenze, e lo stipendio richiesto dalla punta inglese: ben 100.00 sterline a settimana. Cifre che non rientrano nei parametri della Lazio.