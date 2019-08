Calciomercato, dal Belgio: non si esclude il ritorno in patria di Lukaku

Dal Belgio rimbalza l’ipotesi secondo cui Jordan Lukaku potrebbe cercare riscatto in patria, qualora non riuscisse a rilanciarsi con la Lazio

Jordan Lukaku, dopo l’operazione per la tendinopatia, tornerà a breve ad allenarsi insieme alla squadra, cercando di riconquistare un posto all’interno della Lazio. Dopo i tanti problemi fisici affrontati dal suo arrivo nella Capitale, è pronto per mettere in mostra le sue carte, dimostrando una volta per tutte il proprio valore. Altrimenti, qualora non riuscisse a rilanciarsi in maglia biancoceleste, non è escluso il ritorno in patria. Come riporta il quotidiano La Dernière Heure, infatti, il classe ’94 potrebbe cercare riscatto in Belgio.