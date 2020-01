Calciomercato, il bilancio negli ultimi cinque anni: la situazione della Lazio

Calciomercato, cessioni e acquisti delle maggiori big italiane negli ultimi cinque anni: ecco chi ha chiuso in rosso e chi no

Tempo di mercato per le società. Un mese intero dal 2 al 31 gennaio per operare colpi in entrata e in uscita, per rinforzare la rosa o liberarsi di alcuni giocatori che non hanno più spazio.

Come riporta Statistiche Fantacalcio negli ultimi cinque anni la squadra ad aver fatto meglio è l’Atalanta che vede un segno + nelle operazioni per un totale di 107 milioni. A seguire c’è la Roma con un segno positivo pari ad 87 milioni. Tutte in negativo invece le altre big: la Lazio in questi cinque anni ha chiuso con un – 15 milioni, il Napoli con -95, la Juventus con -288, l’Inter a meno 310 e infine il Milan con un passivo di -410 milioni.