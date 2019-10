Calciomercato, Andrè Anderson: ritorno alla Salernitana?

Calciomercato Lazio, Ventura vorrebbe il ritorno di Andrè Anderson alla Salernitana: le ipotesi

Ritorno a Salerno. È l’ipotesi fatta nell’edizione odierna de Le Cronache per il futuro di Andrè Anderson. Il giovane centrocampista è stato richiamato alla Lazio dopo una stagione positiva coi colori granata addosso, ma in biancoceleste non ha ancora trovato il modo per conquistarsi un posto nelle gerarchie di Inzaghi. Il mister non ha fretta, sa che per far rendere al meglio i suoi ragazzi serve tempo, ma chi lo rivorrebbe in campo è Ventura. Il tecnico dei campani starebbe infatti pressando Lotito per riportare l’italobrasiliano alla Salernitana, richiesta che si scontrerebbe con le idee di Tare che vede nel centrocampista un giovane talento.