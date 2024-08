Il calcio non si ferma mai: anche a Ferragosto tante sfide da guardare. Il PROGRAMMA completo. I dettagli

Tantissime partite in programma nella giornata di oggi che vedrà coinvolta la prima giornata di Liga spagnola e i match di qualificazione di Europa e Conference League. Di seguito il programma completo.

Spagna – LaLiga

19:00 – Ath. Bilbao vs Getafe

21:30 – Betis vs Girona

Europa League – Qualificazione

18:00 – Lincoln (Gib) vs Din. Minsk (Blr)

18:00 – SK Rapid (Aut) vs Trabzonspor (Tur)

19:00 – Elfsborg (Swe) vs Rijeka (Cro)

19:00 – Plzen (Cze) vs Kryvbas (Ukr)

20:00 – Cercle Brugge (Bel) vs Molde (Nor)

20:15 – Ajax (Ned) vs Panathinaikos (Gre)

20:30 – Lugano (Sui) vs Partizan (Srb)

20:30 – M. Tel Aviv (Isr) vs FK Panevezys (Ltu)

20:30 – Servette (Sui) vs Braga (Por)

21:00 – Borac Banja Luka (Bih) vs Klaksvik (Fai)

21:00 – Shamrock Rovers (Irl) vs Celje (Slo)

Conference League – Qualificazione

18:00 – Flora (Est) vs Vikingur Reykjavik (Ice)

18:00 – Legia (Pol) vs Brondby (Den)

18:00 – Pyunik (Arm) vs Ordabasy (Kaz)

18:00 – Sabah Baku (Aze) vs St. Patricks (Irl)

18:30 – Zira (Aze) vs Osijek (Cro)

19:00 – Brann (Nor) vs St. Mirren (Sco)

19:00 – CFR Cluj (Rou) vs M. Petach Tikva (Isr)

19:00 – Djurgarden (Swe) vs Ilves (Fin)

19:00 – H. Beer Sheva (Isr) vs Mlada Boleslav (Cze)

19:00 – Ostrava (Cze) vs FC Copenhagen (Den)

19:00 – Paphos (Cyp) vs CSKA 1948 Sofia (Bul)

19:00 – S. Tiraspol (Mda) vs O. Ljubljana (Slo)

19:00 – Tromsø (Nor) vs Kilmarnock (Sco)

19:30 – AEK (Gre) vs Noah (Arm)

19:45 – Basaksehir (Tur) vs Iberia 1999 (Geo)

20:00 – Drita (Kos) vs Auda (Lat)

20:00 – Vojvodina (Srb) vs Maribor (Slo)

20:00 – Zrinjski (Bih) vs Botev Plovdiv (Bul)

20:30 – Gent (Bel) vs Silkeborg (Den)

20:30 – Slask (Pol) vs St. Gallen (Sui)

20:30 – Wisla (Pol) vs Trnava (Svk)

21:00 – Decic (Mne) vs HJK (Fin)

21:00 – Hajduk Split (Cro) vs Ruzomberok (Svk)

21:00 – Larne (Nir) vs FC Ballkani (Kos)

21:00 – Puskas Academy (Hun) vs Ararat-Armenia (Arm)

21:15 – Guimaraes (Por) vs Zurigo (Sui)