Calcio, quattro mesi dopo oggi inizia una nuova realtà

Calcio, l’ultima gara nei nostri occhi è datata 09-03-2020. Quasi quattro mesi dopo, oggi si torna in campo

Caro calcio quanto ci sei mancato, in questi mesi pieni di paure, di ansie, di giorni in casa. In questo periodo in cui ogni certezza della nostra vita è stata accantonata, in cui ogni nostra abitudine è cambiata, ci siamo accorti di quanto caro calcio tu ci sia mancato tremendamente. Abbiamo fatto dirette, videochiamate su ogni piattaforma, stilato statistiche, rivisto mille volte le partite della nostra squadra aspettano il giorno in cui avremmo potuto di nuovo tornare alla realtà. Certo sarà una realtà a metà, non ci saranno gli stadi pieni, gli abbracci, le esultanze, i tifosi a sostenere i loro beniamini. Non ci saranno in presenza ma davanti a uno schermo con la fame di chi per tanto tempo ha atteso qualcosa.

Questa sera caro calcio torni, e anche se le modalità sono nuove, anche se sarà tutto diverso, anche se ci sembrerà ancora uno spettacolo irreale alle 21:00 il fischio dell’arbitro ci dirà che si, anche tu oggi riparti cercando di mettere alle spalle questi mesi pieni di sofferenza per far tornare quell’amore viscerale che da sempre ci fa impazzire per te. Buon calcio a tutti!