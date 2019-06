Calciomercato Lazio, per la difesa piace anche Tomiyasu

Lazio, piace anche Tomiyasu classe 1998

Una nuova pista di mercato potrebbe aprirsi tra Lazio e Bologna. La squadra allenata da Mihajlovic infatti ha messo nel mirino il difensore giapponese Takehiro Tomiyasu che si è messo in mostra durante la Copa America attualmente in corso. Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica anche il ds Tare sta monitorando il giocatore che gioca in Belgio, nel Sint-Truden, da centrale mancino. Il Bologna pensava già di aver chiuso ma il club belga da una richiesta di 6 milioni è già passata a 10 e la Lazio è rimasta alla finestra. Tare potrebbe soffiare il baby talento a Sabatini.