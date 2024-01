Calciatore dell’anno, la Lazio apre il sondaggio social – FOTO

Calciatore dell’anno, la Lazio ha aperto il sondaggio sui suoi profili social per permettere ai tifosi di votare il miglior giocatore del 2023

Il 2024 è appena cominciato, ed è il momento di fare dei bilanci dell’anno appena passato. Una anno che, tra le altre cose, ha lasciato alla Lazio una qualificazione in Champions League, figlia del secondo posto conquistato lo scorso campionato di Serie A.

😍 È arrivato il momento di scegliere il Player of the Year… pic.twitter.com/FO1vVUDqRc — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 3, 2024

Per questo, la società biancoceleste ha pensato di aprire il sondaggio sui suoi profili social per votare il calciatore dell’anno. Tra i candidati per il premio del 2023, i tifosi potranno decidere di votare uno tra Luis Alberto, Patric e Provedel.