Calcagno, pres. AIC: «Siamo in una situazione di sovraccarico. C’è una grandissima preoccupazione anche da parte dei giocatori». Le sue parole

Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), Umberto Calcagno, è intervenuto per dire la sua in merito all‘azione legale presentata contro la FIFA per la creazione del Mondiale per club 2025.

PAROLE– «Lamentiamo il fatto che si sia aggiunta una competizione in calendario già affollato. Oggi siamo arrivati a un contesto in cui i top player potrebbero arrivare a 85 partite nel corso di una stagione sportiva senza soluzione di continuità rispetto alla precedente. Siamo davvero arrivati a un punto di non ritorno. Siamo in una situazione di sovraccarico. C’è una grandissima preoccupazione anche da parte dei giocatori di non poter essere più in grado di svolgere la loro attività e di non poter essere al meglio per un numero di partite così elevato”. Queste le parole ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.