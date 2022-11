Calcagno: «La pausa Mondiale non ci entusiasma. Mi preoccupa...»

Umberto Calcagno ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento della sosta per i Mondiali. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «La pausa per il Mondiale? Non è una cosa che ci abbia mai entusiasmato, si inserisce in un contesto, il post-pandemia, che ha già creato molte difficoltà. Veniamo da quattro stagioni sportive vissute tutte d’un fiato e sarà un bel punto interrogativo. Ci sarà qualche infortunio al mondiale ma è la tendenza, ciò che verrà che mi preoccupa. Anche la nostra nazionale farà le finali di Nations League a giugno, con le coppe europee è tutto molto compresso».